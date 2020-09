Tour de France : Alaphilippe perd le maillot jaune

C’est une erreur qui coûte cher. Le français Julian Alaphilippe a perdu le maillot jaune ce mercredi à cause d’une pénalité de 20 secondes pour avoir pris un bidon hors de la zone de ravitaillement. En effet, selon le règlement : « Le ravitaillement permanent est autorisé à partir du panneau situé près du 30e kilomètre et jusqu’au panneau annonçant la fin du ravitaillement à 20 kilomètres de l’arrivée. »

Là, il restait 17km à Julian Alaphilippe.



Le maillot jaune est désormais porté par le britannique Adam Yates. A noter qu’à Privas, c’est le Belge Wout Van Aert qui a remporté au sprint la cinquième étape. C’est sa deuxième victoire sur le Tour après celle d’Albi l’an dernier.



Ce jeudi place à une étape de 191km qui partira du Teil. Une étape avec les ascensions de l’inédit col de la Lusette et du Mont Aigoual, où sera jugée l’arrivée.



Classement général :

1. Adam Yates

2. Primoz Roglic à 03”

3. Tadej Pogacar à 07”

4. Guillaume Martin à 09”

5. Egan Bernal à 13”