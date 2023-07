Tour de France : des perturbations dans la distribution du courrier dans le Beaujolais

Si vous attendez un colis ou un courrier qui doit arriver jeudi 13 juillet dans votre boîte aux lettres, il se peut que vous ne le receviez pas tout de suite. Mais pas de panique, cela est tout à fait normal. En raison du passage de la 12e étape du Tour de France entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais et des restrictions de circulation qui en découlent, des perturbations sont attendues sur les zones traversées par la course de vélo.

Face à cette perturbation, La Poste met tout en œuvre pour adapter ses organisations liées à ce célèbre événement sportif. Toutefois des perturbations dans la distribution du courrier et des colis ainsi que le relevage des boîtes aux lettres sont à prévoir sur les villes de départ, les villes d’arrivée et les communes traversées par la course cycliste. Un désagrément provisoire puisque l’activité normale reprendra dès ce samedi 15 juillet.