Tour de France : des rues coupées dès ce vendredi

La 107e édition du Tour de France fera cette année étape dans

le Rhône, en traversant notamment 18 communes du département,

dont Lyon. Le département du Rhône et la métropole de

Lyon accueilleront donc les coureurs du Tour sur deux jours,

les 12 et 13 septembre prochain.

Du vendredi 11 septembre à 20h30 au samedi 12 septembre à 22h00, la circulation des véhicules sera interdite sur les voies suivantes ainsi que sur le plus proche tronçon des voies tenantes et aboutissantes :

Quai Jean Moulin dans les deux sens de circulation, Quai Jules Courmont dans les deux sens de circulation, Place des Cordeliers entre la rue Claudia et le quai Jean Moulin, Pont Wilson, Pont Lafayette.

La circulation, elle sera interdite ce samedi de 9h00 à 22h00 sur le pont Morand, Quai André Lassagne etCours d’Herbouville.

Elle sera également interdite ce samedi de 11h à 22h sur les voies suivantes ainsi que sur le plus proche tronçon des voies tenantes

et aboutissantes :

Avenue Birmingham, Boulevard de la Croix-Rousse, Boulevard des Canuts, Montée de la Boucle, Montée des Esses, Pont Georges Clemenceau, Rue Jacques Louis Hénon, Rue Philippe de Lassalle, Avenue du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais, Avenue de Lanessan, Place Valmy, Rue de Bourgogne, Rue Marietton, Rue Marietton entre le place Valmy et le pont Clemenceau, Tunnel routier de la Croix-Rousse, Boulevard de Balmont, Boulevard de la Duchère, Avenue de Champagne.

Le samedi 12 septembre de 7h00 à 19h00, la circulation des piétons sera interdite, sauf pour l’accès des riverains, dans les rues suivantes ainsi que le plus proche tronçon des voies tenantes et aboutissantes :

Quai Jean Moulin et Quai Jules Courmont.

Du samedi 12 septembre à 16h00 au dimanche 13 septembre à 16h00, la circulation sera interdite :

Avenue Jean Jaurès au sud de l’avenue Tony Garnier, Rue Jean-Pierre Chevrot, Allée Pierre de Coubertin au Sud de la rue du Vercors.

Le dimanche 13 septembre de 8h00 à 16h00, Avenue Leclerc chaussée Est, sens Sud/Nord, Avenue Tony Garnier entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue Debourg.

Le dimanche 13 septembre de 9h00 à 16h00, Avenue Berthelot, Avenue Jean Mermoz de l’avenue Berthelot et Bron.

Le dimanche 13 septembre de 7h00 à 13h00, la circulation des piétons sera interdite sur : Avenue Jean Jaurès au Sud de l’avenue Tony Garnier, Avenue Tony Garnier entre la rue du Vercors et l’avenue Jean Jaurès, Rue Jean-Pierre Chevrot, Allée Pierre de Coubertin au Sud de la rue du Vercors.