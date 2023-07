Tour de France : la 4e étape pour Philipsen

Jasper Philipsen a remporté ce mardi sa deuxième étape sur ce Tour de France, la 4e de sa carrière. Il devance Caleb Ewan. En plus de remporter l’étape, le Belge s’empare également du maillot vert.



A noter que de nombreuses chutes ont eu lieu dans le final de cette étape entre Dax et Nogaro. Le premier Français Bryan Coquard termine 4e.

A noter que le maillot jaune reste sur les épaules d’Adam Yates

⏪ A chaotic final KM on the Circuit de Nogaro, but that didn't stop Philipsen claiming a 2nd stage win. Relive it now



⏪ Un final chaotique à Nogaro, mais ça n'a pas empêché Philipsen d'aller chercher une seconde victoire. Revivez là ici !#TDF2023 @JasperPhilipsen pic.twitter.com/A8EUD8Q1eG