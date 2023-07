Tour de France : les coureurs de l’étape 12 s’élanceront depuis le Scarabée

La douzième étape du Tour de France, prévue ce 13 juillet doit relier Roanne (42) à Belleville-en-Beaujolais (69) sur une longueur de 168,8 km. Cette étape doit s’effectuer sur une route de type accidentée ; son départ fictif est prévu pour 13h05.

Pour Thierry Gouvenou, directeur technique du Tour de France, cette étape sera sans doute assez complexe pour les coureurs du Tour ; selon lui, « C’est le genre d’étape dédiée aux baroudeurs ».

Le détail de l’étape

Les coureurs du Tour de cette douzième étape s’élanceront depuis l’intérieur même de la salle de spectacle du Scarabée, à Roanne. Un départ plutôt original, d’où le peloton partira en direction de Montagny, avec une première ascension de 458m.

C’est ensuite à Thizy-les-Bourgs que les coureurs entameront leur première côte, avec un dénivelé de 5,6%.

Une fois le peloton sorti de Thizy-les-Bourgs, celui-ci passera par les villes de Saint-Vincent-de-Reins et de Ranchal.

Au sortir de Ranchal, les coureurs s’attaqueront au Col des Ecorbans, avec un dénivelé de 6,9%.

Par la suite, les cyclistes devront passer par Les Echarmeaux, le Col de la Crie, Le Fût d’Avenas, le Col de Durbize, Juliénas, Chénas, Fleurie et Villié-Morgon avant d’entamer un sprint à hauteur de Régnié-Durette.

Suite au sprint, les coureurs du Tour traverseront Lantignié et Beaujeu.

Par la suite, ils s’essayeront au fameux Col de la Casse Froide, d’un dénivelé de 6,1%.

Après le col, les athlètes profiteront d’un peu de répit en traversant les villes de Claveisolles et Lamure-Sur-Azergues.

Mais le répit se fera de courte durée puisqu’il sera suivi de l’ascension du Col de la Croix Montmain, d’un dénivelé de 6,1%.

Alors qu’ils se trouveront sur la fin de l’étape, les coureurs passeront par Vaux-en-Beaujolais avant de s’attaquer au dernier col : le Col de la Croix Rosier, d’un dénivelé plutôt important de 7,6%.

Les dernières villes à être traversées par le peloton seront consécutivement celles de Quincié-en-Beaujolais et Saint-Lager.

Enfin, l’arrivée se fera à Belleville-en-Beaujolais.

À Roanne, de nombreuses animations

À Roanne, ville de départ de l’étape, le 13 juillet est un jour de fête avant l’heure. Et pour cause : voilà 15 ans que la ville n’a pas accueilli le Tour de France. Pour l’occasion, l’office de tourisme de Roanne prévoit une multitude d’animations visant à célébrer l’étape.

Dès 8h30, au Scarabée, les spectateurs du Tour pourront trouver des animations extérieures : Fan Park, stands mettant en avant les clubs cyclistes roannais mais aussi la promotion de la destination du Roannais. Un show exceptionnel est également prévu à l’intérieur : 1800 places assises seront proposées pour assister à la présentation des coureurs, et du passage de la caravane publicitaire.

Au centre ville, un écran géant sera disposé place Victor Hugo.

Dans les communes voisines, la journée sera également dédiée au Tour de France, notamment à Le Coteau (Avenue de la Libération), où une borne géante est mise en place. À Perreux, de nombreuses animations seront mises en place dès 10h avec écran géant, structures gonflables, formation aux gestes de premiers secours, buffet et buvette. À Montagny, des animations seront proposées toute la journée avec un bal et un feu d’artifice. À Combre, des jeux et animations seront aussi prévus dès 10h.