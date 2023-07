Tour de France : un stand de la sécurité routière à Belleville

Le Tour de France 2023 fera étape dans le département du Rhône le 13 juillet prochain. Et à l’occasion de cette neuvième année consécutive, l’opération de sécurité routière « La Route Se partage » sera présente avec un dispositif en caravane publicitaire ainsi que des stands aux départs et/ou arrivées d’étapes.

Dans le cadre de cette opération de sécurité, il est important de souligner que la pratique du vélo en France est en forte progression depuis quelques années, c’est pour cela qu’il faut accompagner ce développement et favoriser une pratique plus sécurisée. Un accompagnement primordial face à la hausse continue de la mortalité cycliste, on compte près de 245 tués en 2022 dont 6 dans le Rhône.

Sur place, un stand est mis en place par la coordination sécurité routière à proximité du site d’arrivée sera animé par des Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR), qui répondront à toutes les questions du public en lien avec l’usage de la route. L’objectif de cette sensibilisation et du stand, rappeler les règles de bonne conduite et des bons comportements à adopter pour un meilleur partage de la route, que l’on soit conducteur ou cycliste, adulte ou enfant. Et pour tester la connaissance du public, un quiz afin de remporter, par tirage au sort, des lots en lien avec la sécurité routière.