Tour de France : une équipe visée par une enquête sur des soupçons de dopage

Une enquête préliminaire sur des soupçons de dopage a été ouverte après le Tour de France. Elle concerne l’équipe Arkéa-Samsic. Les deux personnes en garde à vue sont des proches de l’entourage des frères Quintana.



L’enquête porte sur “des chefs d’administration et prescription à un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d’une manifestation sportive, aide à l’utilisation et incitation à l’usage de substance ou méthode interdite aux sportifs, transport et détention de substance ou méthode interdite aux fins d’usage par un sportif sans justification médicale”

Une perquisition visant des coureurs de l’équipe française avait été menée mercredi dernier à Méribel.



Arkéa-Samsic assure dans un communiqué que “L’équipe, son manager général ainsi que son staff, actuellement cités dans les médias, ne sont absolument pas mis en cause et en conséquence ne sont tenus informés d’aucun élément de près ou de loin, relatif au déroulement de l’enquête, qui je le rappelle ne vise ni l’équipe, ni son staff directement. Nous soutenons bien évidemment nos coureurs, mais s’il s’avérait qu’à l’issue de l’enquête en cours des éléments venaient confirmer la véracité de pratiques de dopage, l’équipe se désolidariserait immédiatement de tels actes et prendrait sans attendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin aux liens pouvant les unir avec des méthodes inacceptables et toujours combattues.”