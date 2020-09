Tour de France : une étape 100% iséroise

La 16e étape du Tour de France part ce mardi de La Tour-du-Pin et arrivera la Villard-de-Lans, un parcours de 164 km en Isère avec cinq ascensions.

Les coureurs débuteront la journée avec la côte de Virieu avant de partir affronter le massif de Chartreuse. Les coureurs plongeront ensuite vers Grenoble avec une descente vertigineuse, puis la côte de Revel, avant d’attaquer le Vercors.

A noter que le Tour de France est un rendez-vous presque habituel pour la station du Vercors, puisque Villard-de-Lans a déjà été ville d’arrivée et de départ de la Grande Boucle à douze reprise. L’arrivée culmine à 1023 mètres d’altitude, et, en passant par la Côte 2000, se termine par une ascension de 2,5 km à 6,8 %. En revanche, c’est une grande première pour La Tour-du-Pin, qui n’avait jamais vu partir ou arriver les coureurs.



Des routes seront fermées au passage des coureurs. Ce sera le cas à La Tour-du-Pin, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Didier-de-la-Tour, Montagnieu, Chélieu, Val-de-Virieu, Charavignes ou encore Voiron. Plus d’infos ici