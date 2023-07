Le mano à mano en Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard a tourné en faveur du Danois qui conforte son maillot jaune.



Il s’est imposé lors de cette 16e étape entre Passy et Combloux avec près de deux minutes d’avance sur Tadej Pogacar.



Il signe sa 3e victoire d’étape en carrière sur la Grande Boucle.



Ce mercredi, place à une étape de 166 km entre Saint-Gervais Mont Blanc et Courchevel