Tour du Beaujolais : Clément Carisey remporte la victoire

C’est officiel, Clément Carisey succède à Tao Quemere et remporte le classement général de la 31ème édition du Tour du Beaujolais. Ce dimanche, l’Isérois de 31 ans a conservé son maillot jaune à l’issue de la dernière étape de la course. Cette quatrième étape, disputée entre Saint-Georges-de-Reneins et Fleurie, a d’ailleurs été remportée par Kévin Avoine, 25 ans, coureur pour le SCO Dijon.

Mais si la compétition a été rude, le coureur du Charvieu-Chavagneux IC s’est montré particulièrement combatif et n’a rien lâché jusqu’à la dernière minute de la course.

Une succession de victoires

Aussi vainqueur du Tour du Loiret ; le coureur isérois sera aligné la semaine prochaine, sur le Tour Nivernais Morvan, où il a également remporté la toute première victoire de sa carrière.

Une chose est sûre : Clément Carisey n’a pas terminé de s’imposer sur les podiums !