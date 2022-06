Tour du Beaujolais : les résultats de l’étape 2

Ce samedi 18 juin a eu lieu une étape inédite dans le Tour du Beaujolais : une course contre-la-montre en individuel, qui, pour la première fois, sépare la course cycliste en quatre étapes.



Celle-ci s’est disputée autour de Salles-Arbuissonnas sur une distance de 8,6 kilomètres et Quentin Bezza (Charvieu-Chavagneux IC), récent 3e du championnat Auvergne Rhône-Alpes, a remporté cette deuxième étape du Tour du Beaujolais avec un temps de 9’58.

Valère Thiebaud est 2e (10’10) et Lukas Drapier est 3e (10’11), tandis que Tao Quemere (VC Villefranche Beaujolais), vainqueur de la 1re étape, est arrivé 8e mais conserve tout de même son maillot jaune.



À noter que Jordan Labrosse (AG2R Citroën) a chuté durant la course en arrivant trop vite dans un virage.