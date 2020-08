Tourisme à Lyon : les chiffres en chute libre

OnlyLyon a publié un premier bilan des chiffres du tourisme pour la mi-saison. Lyon enregistre une baisse de fréquentation de l’ordre de 50 % par rapport à l’été dernier.



Le secteur du tourisme accuse le coup après la crise sanitaire. Les 80 % d’hôtels ouverts à Lyon connaissent des taux d’occupation à hauteur de 40-50 %.



Les touristes venus visiter Lyon en 2020 viennent principalement du reste de la France (90 %). Parmi ces 90%, 30% sont originaires de la région. Les quelques visiteurs étrangers sont originaires des pays européens proches du pays, de Belgique, de Suisse, d’Italie, d’Allemagne et des Pays-Bas. On notera que les clientèles américaines -plus important contingent étranger- et asiatiques brillent logiquement par leur absence.



Les professionnels du secteur misent, dorénavant, sur un mois d’août plus satisfaisant et surtout sur la reprise, à l’automne, des salons et séminaires professionnels.