Tournée d’été : le XV de France s’impose dans la douleur face au Japon

Longtemps menée, l’équipe de France a fini par renverser le Japon (15-20) ce samedi matin lors de son second et dernier test match de sa tournée d’été. Comme la semaine dernière, les Bleus décrochent donc une nouvelle victoire face aux Japonais. Ils terminent la saison invaincus avec un dixième succès consécutif.



Les essais français ont été inscrits par le Toulousain Matthis Lebel (8′) et le Lyonnais Baptiste Couilloud (70′).

