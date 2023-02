Tournoi de France : les Bleues, tenues en échec par la Norvège, remportent la compétition

L’équipe de France féminine de football n’a pas su faire mieux qu’un match nul 0-0 ce mardi 21 février face à la Norvège lors de son 3e match du Tournoi de France. Un score nul et vierge qui permet malgré tout à l’équipe de Corinne Diacre de terminer en tête du classement avec deux victoires et un nul en trois rencontres. Les Tricolores sont suivies par le Danemark à un point derrière puis par la Norvège, 3e, et l’Uruguay. L’équipe de France remporte ainsi ce Tournoi de France et continue de préparer au mieux la Coupe du monde 2023 qui aura lieu cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.