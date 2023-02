Tournoi des six nations : la France reçoit l’Ecosse ce dimanche

L’équipe de France de rugby reçoit l’Ecosse ce dimanche 26 février au Stade de France à l’occasion de la 3e journée du Tournoi des six nations. Après s’être imposés face à l’Italie lors de la première rencontre (24-29) et s’être inclinés face aux Irlandais pour la deuxième sortie dans la compétition (32-19), les joueurs de Fabien Galthié doivent réenclencher la marche en avant en espérant un faux pas de l’Irlande d’ici la fin du tournoi. Face à eux, les Ecossais sont solides et restent sur deux succès face à l’Angleterre et face au Pays de Galles. La tâche sera compliqué mais il faudra passer par là si les Tricolores espèrent préserver leur chance de victoire finale.