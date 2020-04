Touroparc lance une cagnotte en ligne

Après plus d’un mois de fermeture pour cause de coronavirus, Touroparc lance une cagnotte participative sur le site Leetchi.

Une cagnotte lancée afin de faire face aux pertes économiques. Le parc situé à Romanèche-Thorins qui vit habituellement grace aux “recettes générées par les entrées” explique ne pas percevoir de subventions publiques. “Nos coûts fixes s’élèvent à près de 150 000 € / mois. Ces frais concernent les soins des animaux, l’entretien général du parc, les charges quotidiennes et les salaires du personnel. C’est donc une crise financière sans précédent pour le parc, qui compromet fortement son avenir. “

Pour rappel, le parc s’est engagé depuis de nombreuses années dans la conservation des espèces menacées, et la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité.

Grace à la cagnotte le parc vise ” la continuité́ de soins et la garantie bien-être de tous nos animaux : attention, training, soins,… Durant la fermeture au public, les équipes animalières et de maintenance continuent avec engagement et passion leur travail quotidien auprès de leurs protégés pour que ceux-ci ne soient pas immédiatement affectés par cette crise”.

Vous retrouvez la cagnotte ici