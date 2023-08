Touroparc Zoo : un concours pour choisir le prénom du nouveau chamelon

D’après nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, un petit chamelon est né à Touroparc Zoo du côté de Romanèche-Thorins le 16 juillet dernier. Il s’agit d’un bébé chameau qui n’a pas encore de nom et pour cause, le parc a décidé de lancer un concours pour choisir entre trois prénoms : Wally, Tsagaan ou Baga. Ce sont les visiteurs entre le samedi 12 et le mardi 15 août qui auront l’opportunité de voter pour le prénom de leur choix.