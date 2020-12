“Tous dépistés contre le Covid”: une campagne éclair dans l’Ouest lyonnais

Les maires des communes de Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville et Tassin-la-Demi-Lune ont uni leurs forces pour organiser une grande campagne de dépistage du coronavirus sur leurs territoires, dans le cadre de l’opération “Tous dépistés contre le Covid” de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Du vendredi 18 au dimanche 20 décembre, les 4 communes vont proposer des tests au coronavirus gratuits et sans ordonnance, grâce à l’aide de bénévoles, de centre de soins partenaires et d’un concours financier de la Région et de l’Etat.

L’objectif affiché est clair : identifier les personnes positives, leur proposer un isolement et ainsi tenter de limiter au maximum les contaminations durant les fêtes de fin d’année.

Ouverts à tous dès 8 ans, il n’est pas nécessaire d’être résident de l’une des communes pour se faire tester.

Il faut simplement se munir de sa carte vitale, sa carte d’identité, et d’un stylo avant de s’y rendre.

Selon les centres, il s’agira soit de tests antigéniques, soit PCR et les résultats devraient être disponibles dans la demi-journée, voir le lendemain.

Avant l’accès à un vaccin, se faire tester reste une étape essentielle pour protéger les autres et vos proches.

La liste des centres de dépistage par commune :

A Charbonnières-les-Bains :

Salle Sainte Luce

Vendredi : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Samedi : de 9h à 12h30 et de 15h à 18h

Dimanche : de 9h à 13h

A Craponne :

Espace Gaston Rébuffat , tout le weekend de 9h à 17h

Pharmacie du Village (sur RDV samedi et dimanche au 04 78 57 01 69)

Pharmacie François (sur RDV au 04 78 57 08 53)

A Francheville :

L’IRIS, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 13h

A Tassin la Demi-Lune (uniquement durant les créneaux de RDV via smartphone) :