Tous les changements de ce 1er juin

Qui dit premier du mois, dit changements. Résiliation de contrats d’assurances, de mutuelle, impôts et autres, voici donc tous les changements à partir du 1er juin :

Résiliation de contrats d’assurances

À partir du 1er juin, la résiliation simple et en ligne en trois clics sera désormais possible. Elle concernera les assurances et elle va s’étendre bientôt à d’autres services tels que la téléphonie ou encore l’électricité.

Derniers jours pour les impôts

La fin pour les déclarations d’impôts en ligne approche. En effet pour les départements qui n’ont pas encore fait leur déclaration, la date limite est du 1er juin pour les départements en le 20 et 54 et du 8 juin pour entre le 55 et 95 ainsi qu’Outre-mer.

Nouveau prix de référence du gaz

La Commission de régulation de l’énergie a publié sa première valeur de prix repère du gaz. Ce changement doit être bénéfique pour 12 millions de foyers afin de choisir le tarif le plus adapté à leur consommation et leur budget.

Déclaration de vos biens immobiliers

Tous les propriétaires doivent déclarer leur logement. La date limite est fixé au 30 juin 2023, et en cas de non-déclaration ou incomplète, d’erreur ou d’omission, une amende forfaitaire de 150 € sera appliquée.

Fin du chèque énergie bois

En juin, il n’est plus possible de faire la demande de chèque énergie bois. Ce chèque est une aide entre 50 et 200€ qui pouvait être utilisée pour participer aux factures des bûches de bois ou de pellets.

Coup d’envoi de la météo des forêts

L’objectif ? Informer le public sur les risques des départs de feu dans leur département. Sur le site de Météo-France, une carte présentera quatre niveaux de vigilance qui tiennent compte de paramètres tels que la sécheresse de la végétation, la température de l’air, le niveau de pluie ou encore le taux d’humidité.