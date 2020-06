Tous les enfants retrouvent le chemin de l’école ce lundi

Ce lundi, tous les élèves de la maternelle au collège sont de retour en classe, deux semaines avant les vacances d’été. Une reprise obligatoire, avec des consignes sanitaires assouplies.

Protocole sanitaire allégé

En maternelle, la distanciation physique n’est pas de mise, car impossible à mettre en place. Les classes ne sont cependant pas mélangées à la récréation pour limiter les contacts. Les structures de jeu sont de nouveau accessibles, et nécessitent une désinfection quotidienne.

Pour les écoles élémentaires et les collèges, la distance d’un mètre latéral entre chaque élève doit être respectée. Les classes sont également séparées lors des pauses. Pour les plus grands de la 6ème à la 3ème, le port du masque est obligatoire dans les couloirs, et en classe s’il est impossible de faire respecter cette distance. L’ensemble du personnel des établissements scolaires doit porter un masque lorsque les principes de distanciation ne sont pas respectés.

Un retour obligatoire

Après un premier retour à l’école basé sur le volontariat, le gouvernement a décidé cette fois-ci qu’il était obligatoire de retourner en classe. Cela doit permettre aux enfants de faire un bilan avant les vacances scolaires, et de soulager les parents. Seulement 24% des élèves lyonnais n’ont pas encore retrouvé le chemin de leur école primaire.

Les crèches doivent également retrouver un fonctionnement habituel ce lundi. Cette réouverture devrait permettre d’accueillir 3000 enfants supplémentaires.