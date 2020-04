Tous les festivals de la région annulés ?

Ce lundi, Emmanuel Macron annonçait les dernières nouvelles et mesures concernant le confinement et l’avancée du COVID-19. Et si le chef d’Etat a dit que les établissements recevant du public, comme les restaurants, les bars ou les cinémas, ne rouvriraient pas tout de suite, il a également déclaré que les événements d’envergure, comme les festivals et les concerts, ne pourraient se tenir avant mi-juillet.

Cela signifie donc que de nombreux festivals de la région sont en danger d’annulation. Avec tout d’abord, Le Festival Printemps de Pérouges 2020, qui devait se dérouler du jeudi 11 juin au dimanche 28 juin.



Le festival Jazz à Vienne est lui reporté à 2021. La 40e édition devait se tenir du 25 juin au 11 juillet.

Le Felyn Festival du Groupama Stadium est lui aussi compromis. Il devait avoir lieu du 19 au 20 juin, au sein du stade de Décines et réunissait des artistes de grande envergure comme les Red Hot Chili Peppers, Bad Bunny ou DJ Snake.

Suite aux dispositions annoncées par le Président de la République le 13 avril, le festival des Nuits de Fourvière est annulé.

Cette édition devait être présentée du 2 juin au 31 juillet.

​Les conditions de cette annulation seront précisées dans les prochains jours. — Nuits de Fourvière (@fourviere) April 14, 2020

Les Nuits Sonores ont, quant à elles, été décalées du 22 au 26 juillet. Tout comme pour les Nuits de Fourvière, il faudra attendre plus d’informations, ainsi que des précisions de dates de la part du gouvernement pour savoir si l’événement pourrait être suspendu.