Tout ce qui change à compter du 1er juin

À partir du 1er juin, plusieurs changements dans nos quotidiens sont à prévoir. L’augmentation du prix du gaz, la diminution du chômage partiel, la fin de la trêve hivernale, la dernière ligne droite pour les impôts, le vélo dans le tramway à Lyon et le changement de la publicité sur Youtube.

Le prix du gaz augmente

D’après la commission de régulation de l’énergie, l’évolution du prix du gaz va dépendre de la consommation de chacun. Les utilisateurs de gaz pour la cuisson vont voir les prix croitre de 1,2%, tandis que les foyers chauffés au gaz vont connaître une augmentation de 4,6%. Les tarifs vont évoluer de 2,6% pour les personnes ayant un double usage du gaz (cuisson et eau chaude).

Le chômage partiel diminue

Dès le mardi 1er juin, les salariés en chômage partiel ne toucheront plus que 60% de leur salaire brut, contre 70% jusqu’ici. Au vu des conditions actuelles, les salariés des secteurs les plus touchés par la crise (hôtellerie-restauration, tourisme, événementiel, etc.) ne sont pas concernés pour le moment.

La trêve hivernale prend fin

A compter de ce mardi 1er juin marqué par la fin de la trêve hivernale, les expulsions locatives peuvent reprendre. Prolongée de deux mois en raison du contexte sanitaire, la trève hivernale ne se terminera pas le 20 juillet, comme l’année dernière. De nombreuses associations caritatives avaient pourtant fait part de la nécessité d’un allongement de cette trève. La Fondation Abbé Pierre indique que plus de 30 000 ménages pourraient être concernées par ces expulsions.

Dernière étape pour les impôts

La déclaration des impôts sur le revenu entre dans sa dernière phase. Pour les habitants d’un département dont le numéro est compris entre le 20 et le 54, ce mardi marque le dernier jour pour déclarer ses impôts en ligne.

Pour ceux habitant les départements restants, dont le Rhône, il y a encore jusqu’au 8 juin pour le faire. Pour la version papier, la date a été fixée au 20 mai pour tous. Concernant celle en ligne, tout dépend donc du numéro de département.

Il sera possible de monter son vélo dans le tramway à Lyon

A compter de ce mardi 1er juin et pour six mois, il sera possible de monter dans un tramway de la Métropole de Lyon avec son vélo, en dehors des heures de pointe. Il s’agit d’une expérimentation prenant fin le 1er décembre.

Porté par les écologistes, ce dispositif a pour objectif de favoriser la pratique conjointe du vélo et des transports en commun, tout en privilégiant néanmoins le transport des personnes aux heures de pointe dans les tramways.

Changement de la pub sur Youtube

Un changement majeur pour le géant américain qui s’octroie ainsi le plein pouvoir. Désormais, il est autorisé de mettre de la publicité dans n’importe quelle vidéo de son choix, sans verser un seul centime au créateur du contenu. Une évolution des conditions d’utilisation que l’on peut lire sur le site de la plateforme : « Vous accordez à YouTube le droit de monétiser votre contenu disponible sur le service (…). Le présent contrat ne vous donne droit à aucun paiement. »