Tout ce qui va changer au 1er janvier

Beaucoup de changements à prévoir pour ce début d’année 2021, la liste ci-dessous :

Réforme des APL

La réforme des APL (aide au logement) qui devait initialement entrer en vigueur début 2019, prendra bien effet à compter du 1er janvier 2021. Elle signifie pour les allocataires un changement dans le mode de calcul des prestations auxquelles ils ont droit. Ce nouveau mode de calcul, sur la base des ressources des 12 derniers mois glissants, ajuste les aides en fonction des revenus “en temps réel”. Les droits seront actualisés tous les trois mois.

Hausse du prix du tabac

Les tarifs vont augmenter d’au moins 10 centimes d’euro. Le paquet de 20 unités passe, par exemple, de 9,50 euros à 9,60 euros, de 9,90 à 10 euros, de 10 euros à 10,10 euros, etc.

Revalorisation du Smic et des allocations familiales

Comme annoncé, le SMIC augmentera de 0,99%. au 1er janvier pour atteindre 1 554,58 euros brut par mois, soit une hausse de 15 euros. Cette hausse portera sur le montant brut horaire à 10,25 euros. Elle correspond à la revalorisation automatique du Smic. Il n’y aura donc pas, cette année, de coup de pouce du gouvernement.

Le minimum garanti s’établit lui à 3,65 euros au 1er janvier 2021.

Quant aux plafonds de ressources pris en compte pour l’attribution des allocations familiales en 2021, ils sont revalorisés de 1% par rapport à 2020

Prime de précarité dans la fonction publique

À partir du 1er janvier, un agent contractuel de la fonction publique peut bénéficier d’une indemnité de fin de contrat dite “prime de précarité”

Augmentation du prix du timbre

Le prix de l’écopli (courrier distribué sous quatre jours) passe de 0,95 euro à 1,06 euro, le timbre vert (distribué sous 48 heures) passe de 0,97 euro à 1,08 euro, celui du timbre rouge (courrier prioritaire) de 1,16 euro à 1,28 euro.

Repas à 1 euro pour les étudiants boursiers

Les étudiants boursiers bénéficient d’un repas à 1 euro dans les restaurants universitaires et les cafétérias universitaires (Crous). Le repas à tarif social de 3,30 euros est proposé à ce tarif réduit.

Nouveau barême de l’impôt sur le revenu

Le seuil d’entrée dans le champ de l’impôt sur le revenu devrait être légèrement modifié en 2021. On passe de 10 084 euros pour une part de quotient familial (célibataire sans enfant) contre 10 064 euros précédemment pour la première tranche, puis de 10 085 à 25 710 euros (11%) pour la deuxième. La troisième tranche va de 25 711 à 73 516 euros (30%). La quatrième tranche se situera entre 73 517 et 158 122 euros (41%). Enfin, la cinquième et dernière tranche débutera à parti de 158 122 euros.

L’impôt, désormais prélevé à la source, sera calculé par le fisc à partir de la déclaration effectuée en mai ou juin 2021, puis comparé aux versements de 2020. Le trop perçu sera remboursé au cours de l’été 2021, le complément d’impôt entre septembre et décembre 2021.

Disparition progressive de la taxe d’habitation

20% des ménages les plus aisés, qui ont continué à payer leur taxe d’habitation en 2020, vont obtenir en 2021 un dégrèvement de 30% sur cet impôt. En 2022, un nouveau dégrèvement de 65% sera effectif, avant une suppression totale de la taxe en 2023.

Durcissement du malus automobile

Un nouveau barème du malus écologique va entrer en vigueur au 1er janvier 2021. Et la taxe à régler au moment de l’immatriculation des véhicules les plus polluants va faire mal au portefeuille.

Le seuil d’entrée est abaissé de 138 à 133 grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre. Vous écoperez d’un malus de 50 euros dès lors que votre véhicule neuf rejettera 133g de CO2/km. A 138 g, on passera à 170 euros. Le plafond de la taxe passe de 20 000 à 30 000 euros (initialement 40 000). Elle s’appliquera dès lors que le véhicule émet 219 g de CO2/km, contre 213 g de CO2/km en 2020.

En outre, les véhicules lourds devraient être taxés suivant leur poids à partir du 1er janvier 2022. Le malus devrait en principe s’appliquer sur les poids lourds qui dépassent 1800 kg.

Maintien du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule moins polluant

En 2021, vous pouvez encore bénéficier d’un bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion, ou de la prime à la conversion pour mettre votre ancien véhicule à la casse et en acquérir un nouveau, moins polluant. Les barèmes sont maintenus jusqu’au 30 juin.

Crédit d’impôt pour les bornes électriques

Par ailleurs, un crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique est ouvert au profit des contribuables (propriétaires, locataires, occupants à titre gratuit) qui font installer ces bornes dans l’emplacement de stationnement de leur résidence principale, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

Aide à la rénovation énergétique

À partir de 2021, l’aide financière « MaPrimeRénov’ », dédiée à la rénovation énergétique des logements, sera accessible à tous les propriétaires qui occupent leur bien, peu importe leurs ressources, ainsi qu’aux bailleurs et aux copropriétés. Ce dispositif finance la fourniture et la pose d’équipements ou de matériaux (chaudières à granulés, dépose de cuve à fioul, isolation des murs par l’extérieur…). Les demandes de subvention pourront être déposées à partir du 1er janvier pour les propriétaires occupant leur logement et les copropriétés, et du 1er juillet 2021 pour les bailleurs.

Prothèses auditives 100 % remboursées

Les prothèses auditives de première catégorie seront désormais remboursées à 100%. Vous n’aurez rien à débourser dans cette gamme d’équipement, qui devra coûter au maximum 950 euros par oreille. La Sécurité sociale en prendra 400 euros en charge, et les complémentaires santé 550 euros. En revanche, les modèles plus chers ne seront pas remboursés à 100%.

Douche à l’italienne dans les logements neufs

Pour rendre plus accessibles les salles de bains de ces logements aux personnes à mobilité réduite, à partir de vendredi, les appartements en rez-de-chaussée et les maisons individuelles en lotissement ou destinées à la location doivent être équipés de douche à l’italienne.