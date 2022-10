Tout ce qu’il faut savoir avant Lens-OL

RC LENS – OLYMPIQUE LYONNAIS, 9e journée de Ligue 1, dimanche 2 octobre à 20 h 45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Un contexte brûlant

En s’inclinant à domicile face au PSG (0-1) juste avant la coupure internationale, l’OL a enchaîné une troisième défaite d’affilée en Ligue 1. La dernière victoire des hommes de Peter Bosz remonte au 3 septembre lors de la 5e journée face au SCO d’Angers (5-0). Au classement, le club rhodanien occupe la 6e place avec 13 points. De son côté, le RC Lens reste sur un match nul sur la pelouse du FC Nantes (0-0) et n’a concédé aucune défaite cette saison. Mieux encore, les joueurs de Franck Haise ont remporté tous leurs matchs à domicile depuis le début de l’exercice. Au classement, les Sangs et Or observent l’OL dans le rétro en étant confortablement installés à la 4e place avec 18 points. Lens n’a plus perdu depuis le 3 avril et un revers à Strasbourg, soit seize matchs d’affilée en L1 sans la moindre défaite.

Bosz ne doit plus se tromper

Déjà attendu au tournant avant la réception du PSG, Peter Bosz pourrait refaire couler beaucoup d’encre à son sujet en cas de nouvelle défaite. D’autant plus que le mois d’octobre s’annonce déterminant. Après ce déplacement à Lens, l’OL recevra Toulouse (07/10) et s’en ira ensuite pour deux déplacements à Rennes (16/10) et Montpellier (22/10) avant de recevoir le LOSC (30/10). Pour corser le tout, le mois de novembre commencera par un déplacement à Marseille (06/11). La tâche s’annonce relevée pour le manager néerlandais en poste. Comme l’a rapporté L’Équipe mi-septembre, si Peter Bosz ne parvient pas à ramener l’OL sur le podium, ultimatum fixée à la 15e journée face à Nice avant la coupe du Monde, son avenir au club risquerait d’être fortement remis en question.

🦁 Nos 19 Lyonnais convoqués pour le déplacement à Lens, ce dimanche à 20h45 🔴🔵#RCLOL pic.twitter.com/L570VUnxIG — Olympique Lyonnais (@OL) October 1, 2022

Les déclarations :

Peter Bosz : « On veut gagner. Je sais qu’on va à Lens avec trois défaites d’affilée et qu’ils sont invaincus en championnat cette saison. Mais pour la préparation ça ne change rien. On fait de bons entraînements. La seule chose qui nous a manqué ce sont les joueurs qui étaient en sélections. »

Peter Bosz avant Lens-OL.

Tetê : « On est focalisé. On travaille fort. C’est vrai qu’on sort de trois défaites mais on garde la tête haute. Il faut avoir confiance en nous. »

Mateus Tetê l’assure, l’équipe travaille durement pour repartir de l’avant.

Tetê : « Je suis très heureux à Lyon. J’aime cette ville et le club. C’est pratiquement ma deuxième famille. J’espère que ça va continuer ainsi. »

L’attaquant de l’OL semble avoir trouvé son bonheur à Lyon et à l’OL.

Le RC Lens invaincu à domicile depuis 8 matchs

Au stade Bollaert, les Sangs et Or tournent à plein régime depuis un bon moment. En plus d’avoir remporté tous leurs matchs à domicile cette saison en Ligue 1, l’invincibilité s’étend sur les huit dernières rencontres, à cheval avec l’exercice précédent. En championnat, le Stade Brestois est la dernière équipe à avoir battu le RC Lens sur sa pelouse. C’était le samedi 5 mars lors de la 27e journée de la saison dernière sur la plus petite des marges (0-1). Quelques jours plus tôt, l’OL avait obtenu le point du point du match nul lors de la 25e journée (1-1). Depuis, l’équipe des Hauts-de-France a enchaîné sept victoires et deux matchs nuls sur ses terres en Ligue 1.

La stat : l’OL n’a plus perdu 4 matchs d’affilée en championnat… depuis 1990 !

En cas de défaite, une statistique inquiétante serait remise à jour. La dernière fois que l’OL s’est incliné quatre fois d’affilée en championnat, le club venait tout juste de remonter en première division. Au printemps 1990, l’OL de Raymond Domenech avait respectivement courbé l’échine de la 31e à la 34e journée face à l’AS Cannes (0-1), l’AS Monaco (1-0), le PSG (1-2) et les Girondins de Bordeaux (2-0). Par la suite, les Gones avaient mieux fini la saison en battant Toulon (3-2), en signant deux nuls à Mulhouse (4-4) et devant Auxerre (1-1) et surtout en s’imposant chez le champion de France marseillais lors de la dernière journée grâce à un but de Kabongo (0-1).

Avant #RCLOL, la stat qui fait peur : l'#OL n'a plus perdu 4 matchs d'affilée TCC depuis août 2013 (0-2 Real Sociedad, 0-1 Reims, 2-0 Real Sociedad, 2-1 Evian). En L1, sauf erreur de notre part, cela remonte au printemps 1990 (0-1 Cannes, 1-0 Monaco, 1-2 PSG, 2-0 Bordeaux) — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) September 29, 2022

Autrement, la dernière série de quatre matchs perdus d’affilée, toutes compétitions confondues, remonte quant à elle au mois d’août 2013 (OL – Real Sociedad : 0-2, OL – Stade de Reims : 0-1, Real Sociedad – OL : 2-0 et Evian Thonon-Gaillard – OL : 2-1).

Tom Bonnard (avec J.H.)

Lens-OL, 9e journée de Ligue 1, à vivre ce dimanche dès 20 h 30 en intégralité avec Julien Huët sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio.