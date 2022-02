Tout ce qu’il faut savoir avant OL – Nice

L’Olympique Lyonnais accueille l’OGC Nice ce samedi (21h) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.

La dernière chance de se relancer dans la course au podium ?

Perturbé dans son élan de trois victoires consécutives en championnat face à Troyes (0-1), Saint-Étienne (1-0) et Marseille (2-1), l’OL reste sur un échec cuisant à Monaco (2-0). Face à une autre équipe du Sud-Est, les hommes de Peter Bosz auront tout intérêt à se rattraper pour remonter le plus vite possible en haut du classement. Actuellement 3e du classement avec 8 points d’avance sur Lyon, Nice n’a fait cette semaine qu’une bouchée de l’Olympique de Marseille (4-1) en Coupe de France.

Huitième avant le coup d’envoi de cette 24ème journée, l’OL semble impérativement avoir besoin d’un succès pour revenir dans la course au podium, même si Peter Bosz ne l’entend pas ainsi : “Je ne parle pas de podium. Ce n’est pas la peine quand on est à notre place. Il faut parler du match de Nice, bien sûr qu’il faut le gagner.”

Peter Bosz : Est-ce un match crucial dans la course au podium ?

Un OL doublement revanchard

L’Olympique Lyonnais doit, d’une part, prendre sa revanche par rapport au match aller où il s’est écroulé dans les ultimes minutes à Nice (3-2) après avoir mené 2-0 jusqu’à la 80ème minute. D’autre part concernant la 38ème et dernière journée du précédent championnat : l’OL s’était incliné 3-2 devant les Aiglons alors qu’une victoire lui aurait permis de monter sur le podium et de se qualifier pour la Ligue des Champons. Un match qui a laissé des traces, comme Henrique l’a rappelé face aux médias cette semaine : « On va affronter une bonne équipe mais il y a un esprit de revanche de notre part. Même si je n’étais pas lyonnais l’an passé, j’entends parler du dernier match de la saison dernière où Nice empêche Lyon d’aller en coupe d’Europe. Je ressens cette envie de se rattraper dans le vestiaire. On sait aussi qu’au match aller on leur a fait un cadeau. Désormais, on ne peut plus se permettre de perdre. »

Henrique #Silva évoque la prestation de #Nice face à #Marseille. « J’ai vu le match hier comme toute l’équipe. On va affronter de bons joueurs. On sait qu’on a mal joué à #Monaco et on ne peut plus se perdre de perdre en championnat. » #OLOGCN #OGCNOM pic.twitter.com/zxheOtadaA — Tom Bonnard (@TomBonnard3) February 10, 2022

Jean-Michel Aulas optimiste

Comme souvent avant les échéances importantes, le président de l’OL, plutôt que de mettre la pression sur son staff et ses joueurs, a surtout affiché sa confiance : « Je suis optimiste. Ça va être un grand jour. C’est vrai que Nice sera devant nous au classement samedi. Mais je pense aussi que tous les ingrédients sont réunis pour qu’on se relance. Je sais qu’on va faire un bon résultat qui va être le point de départ. On va faire ce qu’il faut. Croisons les doigts. Tout a été fait pour qu’on gagne samedi et qu’on fasse un parcours en championnat et en Ligue Europa digne de Lyon et de nos ambitions. »

Jean-Michel Aulas en conférence de presse à propos d’OL-Nice.

Boateng, une absence qui fait jaser

Peter Bosz n’a pas retenu Jerome Boateng dans une liste élargie à 21 éléments. Le club n’a pas avancé d’autre explication qu'”un choix du coach”. Etrange pour un titulaire indiscutable même si l’Allemand n’apprécie pas le schéma à trois défenseurs centraux utilisé ces dernières semaines.

Touché en fin de rencontre face à Monaco, Castello Lukeba est dans le groupe mais reste incertain pour débuter. Karl-Toko Ekambi, Sinaly Diomandé, Houssem Aouar, Damien Da Silva, Tino Kadewere sont de retour. Rayan Cherki, opéré avec succès mercredi, est bien sûr forfait. Jason Denayer est encore en phase de reprise alors que Jeff-Reine Adelaïde va jouer ce samedi avec la réserve.

Le groupe lyonnais pour la réception de Nice, ce samedi à 21h ! 🦁🔴🔵#OLOGCN #AliExpress pic.twitter.com/7WJhAgY4OI — Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2022

La stat : 2 victoires seulement à Décines contre Nice

En championnat, l’Olympique Lyonnais est en difficulté quand il accueille l’OGC Nice. Depuis qu’il évolue à Décines-Charpieu, le club rhodanien enregistre seulement 2 victoires en 6 matches de Ligue 1 contre Nice. L’autre partie du bilan s’élève à 2 matches nuls et 2 défaites. Sur l’une des deux victoires, il y a néanmoins celle qui a qualifié l’OL en Ligue des Champions lors de la 38e journée de la saison 2017-2018 grâce à un triplé signé Memphis Depay (3-2).

Tom Bonnard (avec J.H.)

OL-Nice, 24e journée de Ligue 1, à vivre ce samedi 12 février dès 20 h 45 en intégralité avec Julien Huët et Max Maurice sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débriefing sur la page Facebook Tonic Radio.