Tout ce qu’il faut savoir avant OL-West Ham : L’OL vise une 5ème demi-finale

Un match « spécial »

En cas de qualification, l’OL disputerait la cinquième demi-finale européenne de son histoire. Clairement, un quart de finale retour de coupe d’Europe à la maison n’est pas anodin. Peter Bosz en convient : « Un ¼ de finale de coupe d’Europe, c’est quelque chose de spécial, pour moi comme pour tous les joueurs. C’est un match spécial. (…) C’est important un quart de finale en coupe d’Europe. C’est vrai. » A la question de savoir si ce match est tout simplement le plus important de sa jeune carrière, Romain Faivre n’a pas nié l’évidence : “Pour l’instant, oui, c’est sûr. Cela va être un beau rendez-vous.”

Sans Paqueta ni Lopes, Ndombele et Aouar incertains

Le Brésilien est malade, le gardien est insuffisamment remis de sa béquille reçue samedi à Strasbourg. Présent à l’entraînement ce mercredi avec un bandage au niveau de la cuisse gauche, Ndombele est incertain, comme Aouar, également sorti blessé en Alsace. Les deux milieux figurent toutefois dans un groupe élargi à 22 éléments.

La statistique

Dans son histoire européenne, l’OL s’est qualifié trois fois sur cinq après avoir fait match nul en déplacement à l’aller. La seule autre double confrontation où Lyon a obtenu un nul 1-1 à l’extérieur à l’aller s’est soldée par une qualification au retour à Gerland, 2-0 contre Hambourg en quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupes en 1963-64.

Et les tirs au but ?

Lyon a gagné une séance sur trois en coupe d’Europe (une victoire contre le Besiktas Istanbul en 2017, deux défaites contre le PSV Eindhoven en 2005 et l’APOEL Nicosie en 2012). Le fait que le but à l’extérieur ne compte plus double renforce l’hypothèse d’une série de tirs au but en cas de match, mais Peter Bosz n’a pas donné l’impression d’avoir spécialement fait travailler cet exercice à ses hommes avant ce match : “Je prépare mon équipe toujours pour gagner. Pour cela, il faut tirer et marquer. On travaille toujours cela. Le changement de la règle et le score de l’aller ne change rien : je veux gagner. Et pour cela il faut marquer.”

OLYMPIQUE LYONNAIS – WEST HAM, ¼ de finale retour de Ligue Europa, jeudi (21h).