Tout ce qu’il faut savoir avant Reims-OL

Stade Reims – Olympique Lyonnais, 7e journée de Ligue 1, dimanche 13h.

L’OL pour une première victoire, enfin ?

Quand cette maudite série va-t-elle enfin s’arrêter ? Depuis la pitoyable défaite à Brest (1-0) le week-end dernier, la question du maintien est désormais sur toutes les lèvres. Seule équipe de L1 à ne jamais avoir mené au score, l’OL court après une première victoire qui pourrait lui permettre de sortir de cette spirale infernale. A l’extérieur, Lyon n’a plus gagné depuis son succès à Strasbourg (1-2) lors de la 33e journée du précédent championnat. Depuis l’OL a concédé quatre défaites et un nul en déplacement.

Ce samedi, plusieurs centaines de fans se sont massés à l’aéroport de Bron pour encourager les joueurs au moment de leur départ pour Reims. Chacun espère désormais que cette belle union sacrée se consolide par une victoire ce dimanche.

🦁 𝗘𝗡𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘 🦁



Merci pour votre soutien les Gones 👊🔴🔵#SDROL pic.twitter.com/gKgVEbVfEF — Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2023

Les déclarations :

Fabio Grosso :

Clinton Mata : “On sait qu’on doit changer les choses. Il faut se remettre en question, assumer la situation. Mais je sais qu’on arrivera à sortir cette spirale négative en restant soudés.”

Reims en forme

Brillants vainqueurs à Lille mardi (1-2), Reims est cinquième du championnat. Guidé par Will Still, le plus jeune entraîneur du Top 5 européen (30 ans), le Stade de Reims ne cesse d’impressionner depuis la prise de fonction du Belge en octobre 2022. A domicile, les Rémois restent toutefois sur une défaite devant Brest (1-2). Auparavant, ils avaient battu Clermont (2-0).

Interview de Fabien Pujo entraîneur du GOAL FC (N) au sujet de Will Still : “Un modèle pour tous les coachs des niveaux inférieurs”

La statistique (Opta) :

L’OL n’affiche qu’un but dans le jeu en Ligue 1 cette saison (Lacazette contre Montpellier le 19 août). C’est le plus faible total du championnat. La moyenne des clubs de l’élite est de 6.2 en 2023/24.

Le groupe :

Alexandre Lacazette est suspendu. Dejan Lovren, Paul Akouokou et Mohamed El Arouch sont forfaits.

🦁 Le groupe pour notre déplacement à Reims, ce dimanche à 13h 👊🔴🔵#SDROL pic.twitter.com/40WmCQtw4i — Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2023

Stade Reims – Olympique Lyonnais, 7e journée de Ligue 1, dimanche 13h.