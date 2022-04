Tout ce qu’il faut savoir avant West Ham -OL

WEST HAM – OLYMPIQUE LYONNAIS, 1/4 DE FINALE ALLER DE LIGUE EUROPA, JEUDI (21 heures)

L’un des matchs de la saison

Cette rencontre est clairement l’un des matchs les plus importants de la saison. Les supporters de l’OL sont allés dimanche dernier un peu vite en besogne en fustigeant les dix ans sans titre de l’équipe masculine. Cela sera le cas seulement à l’issue de cette saison, à moins que la formation de Peter Bosz aille au bout de l’aventure dans cette Ligue Europa. Très mal au point en championnat, avec des chances quasi nulles de raccrocher le podium d’ici l’issue, Lyon n’a plus que la Ligue Europa pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour sauver sa saison ? Non, ce serait bien plus fort que cela. Gagner cette compétition permettrait tout simplement à l’OL d’entrer dans l’histoire du football français. Et de concrétiser au passage la fameuse “vision” de Jean-Michel Aulas. Nous en sommes encore très loin : en cas de qualification contre West Ham, l’OL affrontera en demi le vainqueur du quart de finale entre l’Eintracht Francfort et le FC Barcelone.

Toko-Ekambi de retour

C’était la bonne surprise ce mercredi. Initialement forfait, le Camerounais est finalement dans le groupe. “Cela change tout évidemment”, s’est réjoui l’entraîneur Peter Bosz. Toko-Ekambi, co-meilleur buteur de la compétition (6 buts), devrait débuter à gauche de l’attaque du 4-2-3-1 de l’OL.

Les déclarations :

Peter Bosz : “West Ham fait une très bonne saison et décroche de bons résultats à domicile. Ils font tout en équipe. Nous avons affronté de bonnes équipes en championnat aussi de notre côté, et nous avons obtenu un bon résultat contre Porto. Nous sommes là pour gagner.”

David Moyes, manager West Ham : “C’est très important de tout tenter et de ne pas perdre demain. La différence [en 8es] à Séville, c’est que nous connaissions notre objectif. Là, nous entamons une double confrontation. Ils n’ont pas eu l’occasion de trop nous voir jouer, idem pour nous les concernant. Au premier match, nous voulons tenter et jouer, tout en étant conscients que nous avons un match retour.”

Gagner à Londres

Les Lyonnais ne l’ont toujours pas fait en trois matches à Londres (2 défaites contre Tottenham, 1 nul à Arsenal).

Le saviez-vous ?

Trois Lyonnais seront suspendus pour le retour à Lyon dans une semaine en cas de carton jaune lors de ce match : Boateng, Dubois et Lukeba.

Julien Huët

West Ham – OL, à vivre ce jeudi dès 20h45 en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous sur la page Facebook Tonic Radio pour le débrief quelques instants après le coup de sifflet final.