Tout ce qu’il faut savoir sur le Tour de l’Ain 2020

Trois semaines avant le départ de la Grande Boucle, la 32ème édition du Tour de l’Ain débute ce vendredi dans le Haut-Bugey. Au programme, trois jours de course, dont deux étapes de montagne, pour terminer dimanche au sommet du col du Grand-Colombier.

Alors qu’une première épreuve sans grandes difficultés ouvrira le Tour, l’intensité augmentera samedi avec 141 km au programme entre Lagnieu et Lélex Monts-Jura. L’étape reine aura lieu dimanche entre Saint-Vulbas et le col du Grand-Colombier. Les 110 derniers kilomètres seront d’ailleurs identiques à ceux prévus sur le Tour de France cette année.

Côté plateau, 24 équipes seront au départ, dont 12 formations du World Tour. On verra notamment l’équipe Ineos avec Chris Froome, Geraint Thomas et le tenant du titre du Tour de France Egan Bernal. Parmi les autres favoris à suivre, on retrouve le Néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du Tour d’Italie (2017), et le Colombien Nairo Quintana, lauréat du Tour d’Italie (2014) et du Tour d’Espagne (2016).

Cette année l’épreuve sera retransmise dans 78 pays. En France, Eurosport et France Télévisions diffuseront l’épreuve, dès 13h30 ce vendredi.