Trafic: Bison futé hisse le drapeau noir samedi

Samedi 8 août sera la deuxième journée classée Noir cet été. Elle correspond au deuxième chassé-croisé de l’été entre les « juillettistes » et les « aoûtiens ». La circulation sera extrêmement difficile sur la grande majorité des axes routiers.

En Auvergne-Rhône-Alpes, samedi, les principales difficultés sont attendues sur l’A43 entre Lyon et Chambéry et sur l’A7 entre Lyon et Orange. Il sera déconseillé de circuler sur l’autoroute du soleil de Lançon-de-Provence à Lyon entre 9 h et 17 h.

Dimanche ce sera vert dans le sens des départs mais orange dans le sens des retours. Il est recommandé de ne pas emprunter l’A7 de 9 h à 20 h entre Lyon et Orange, ainsi que de 10 h à 21 h pour le secteur Salon-de-Provence – Marseille.

La journée de vendredi est quant à elle classée orange dans le Rhône dans le sens des départs, la circulation sera dense sur l’A7 entre Lyon et Salon-de-Provence entre 10 h et 20 h. Dans le sens des retours, Bison futé hisse le drapeau vert.