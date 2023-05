Trafic chargé pour ce week-end de la Pentecôte

Pour ce long week-end de trois jours, Bison futé prévoit un week-end chargé notamment le vendredi.

Ce vendredi, la France entière est classée rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Il est conseillé d’éviter la A7 entre Lyon et Orange entre 14h et 22h pour les départs et dans le sens des retours la A7 entre Marseille et Lyon de 9h à minuit.

Le samedi, encore une fois dans le sens des départs, la France sera bien chargée avec un drapeau à l’orange pour tout le territoire. Évitez la A7 entre Lyon et orange de 11h à 17h pour le sens des départs.

Le dimanche et le lundi, Bison Futé prévoit du vert. A noter tout de même que lundi des complications pourront apparaitre vers Lyon. Il est recommandé d’éviter l’A7 entre Marseille et Lyon entre 12h et 18h.