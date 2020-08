Trafic : week-end difficile à prévoir dans la région

Bison futé prévoit une circulation difficile pour ce week-end du 15 août dans le sens des retours. La vallée du Rhône est particulièrement touchée.



Pour vendredi, Bison Futé hisse le drapeau vert dans le sens des départs. Seul l’A7 entre Salon-de-Provence et Lyon est déconseillée entre 9h et 21h. Cependant dans le sens des retours, c’est le drapeau orange qui est déployé avec une circulation difficile sur l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 10h à 20h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 9h à 21h. Évitez le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc de 12h à 22h.



Ce samedi, le trafic sera dense dans le Rhône et la journée est classée rouge dans le sens des départs. Il faudra éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 7h à 17h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 9h à 19h. L’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera chargé de 12h à 15h. Ce même tunnel sera difficile d’accès le même jour dans le sens des retours, la journée sera classée orange. Il est déconseillé également d’emprunter l’A7 entre Marseille et Lyon de 9h à 19h.



Dimanche, la journée sera verte dans le sens des départs. L’axe routier qui restera occupé est l’A7 entre Lyon et Orange de 9h à 19h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 10h à 21h. Dans le sens des retours, ce sera plus compliqué avec une classification rouge dans le département du Rhône. Pour finir l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Lyon sera à éviter entre 9h et 21h et le tunnel du Mont-Blanc sera chargé de 11h à 23h pour rentrer en France.