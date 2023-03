Transdev Bourgogne-Franche Comté lance une campagne de recrutement

D’après nos confrères d’Info Chalon, l’entreprise Transdev Bourgogne-Franche Comté est à la recherche de nouveaux collaborateurs en Saône-et-Loire. Ce sont des chauffeurs et des mécaniciens qui sont recherchés pour des CDI en temps partiel et temps complet. La société possède au total 7 dépôts dans le département à Louhans, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Autun, Le Creusot, Gueugnon et Montceau-les-Mines. Pour postuler, il suffit de transmettre un CV à aurelia.potinet@transdev.com .