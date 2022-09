Transferts : Vanessa Gilles rejoint l’OL sous forme de prêt

Elle fait son retour dans le championnat de France. Passée par Bordeaux (2018-2021), avant de rejoindre Angel City (D1 américaine), Vanessa Gilles s’est engagée, ce lundi, en faveur de l’Olympique Lyonnais. La défenseure arrive sous la forme d’un prêt, sans option d’achat pour une saison, soit jusqu’au 30 juin 2023.

Médaillée d’or lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, l’internationale Canadienne vient pallier la longue absence de Griedge Mbock, gravement blessée à un genou. Néanmoins, le club indique que la joueuse est actuellement blessée aux adducteurs et sera indisponible quelques semaines.

“J’ai hâte de retourner sur les terrains et je suis fière de pouvoir rejoindre un tel club avec huit Women’s Champions League. C’est l’OL, ça ne se refuse pas.“, a-t-elle déclarée. Bruno Cheyrou, responsable de la cellule recrutement, s’est également exprimé sur la signature de Vanessa Gilles : “On a du réagir et je pense qu’on est très satisfait au club d’avoir fait signer Vanessa parce qu’elle correspond parfaitement à ce qu’on recherchait avec de l’expérience et la connaissance du football français et du haut niveau.“