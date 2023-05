Transports en Saône-et-Loire : vers un ralentissement de la ligne SNCF Gilly-sur-Loire/Saint-Agnan

SNCF Réseau a demandé à la Région Bourgogne Franche-Comté et au préfet de Saône-et-Loire un engagement de leur part, dès fin avril, afin de financer des travaux à effectuer en 2023 sur la ligne ferroviaire Gilly-sur-Loire/Saint-Agnan. Sans action de leur part et alors que le délai est passé, la compagnie menace de poser un ralentisseur de 10 km/h et de rallonger le temps de parcours de 46 min.