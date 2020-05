Transports scolaires : comment s’organise la reprise des cours ?

Dès les premiers voyages, effectués ce mardi, chaque enfant, à partir de 6 ans, se verra distribuer un masque. Cela représente une distribution de 300 000 masques pendant deux semaines. Dans chaque bus de la région, un siège sur deux sera condamné pour veilleur aux règles de distanciation physique. De plus, s’il n’y a pas d’écran protecteur derrière le siège du conducteur, les deux places derrière lui sont également condamnées.

Dans un communiqué, la Région « demande aux transporteurs de placer un accompagnateur dans tous les véhicules accueillant plus de 10 élèves afin de veiller à l’application des gestes barrières et de contrôler le port du masque par les enfants ». Les véhicules seront entièrement désinfectés chaque jour et la Région « prendra en charge l’intégralité des surcoûts relatifs aux accompagnateurs et à la désinfection des véhicules ».

La présence des parents ou des représentants légaux est obligatoire le matin et au retour le soir pour aider au respect des gestes barrières.

Ces dispositions concernent les territoires suivants : les départements en gestion directe (Ain, Ardèche, Cantal, Drôme, Savoie, Haute-Savoie) mais également ceux en délégation (Allier, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) et le SYTRAL (réseau Région, ex Cars du Rhône). Plus d’informations, détaillées département par département, sont disponible sur le site de la Région.