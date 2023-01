Travaux d’envergure sur la RCEA traversant Blanzy

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté a lancé des travaux d’envergure pour aménager 3 km de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) traversant Blanzy en 2×2 voies.



Cette opération d’élargissement comprend notamment la déconstruction des ponts existants et la reconstruction de nouveaux ouvrages, la création du nouvel échangeur de Blanzy ouest et le réaménagement de l’échangeur existant de Blanzy centre. Un important programme de protections acoustiques, de création de cheminements modes actifs (vélos et piétons) et de requalification environnementale est également mis en œuvre.

Du 11 janvier au 13 janvier 2023

– Coupure temporaire de la RCEA entre Montceau centre et Blanzy centre dans le sens Paray > Chalon-sur-Saône.

– Une déviation est mise en place depuis l’échangeur de Montceau Centre via le Bois du Verne (RD357) pour relier l’échangeur de Montceau Centre à l’échangeur Blanzy Centre.

– Dans le sens Chalon > Paray, la circulation sur la RCEA est maintenue.

La fin des travaux est prévue en 2024