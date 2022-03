Travaux du Rondeau : perturbations à venir sur la ligne SNCF Grenoble-Vif

SNCF Réseau va mettre en place un projet consistant à construire deux ponts ferroviaires de chaque côté d’un pont-rail déjà existant et à adapter deux passages à niveau pour permettre la création de nouvelles voies

Les travaux des ouvrages du cours de la Libération et de la rue Léon-Fournier sont en interface avec la ligne Lyon-Marseille via Grenoble. Le projet ferroviaire, conduit par SNCF Réseau, consiste à créer deux ponts ferroviaires au niveau de l’échangeur du Rondeau de part et d’autre d’un pont-rail existant et à adapter deux passages à niveau pour permettre la création de nouvelles voies latérales à la RN87 qui faciliteront et sécuriseront les insertions et les sorties depuis et vers la rocade.

Des travaux sont prévus en mars et avril et vont provoquer des interruptions des circulations ferroviaires sur la ligne Lyon-Marseille et la portion Grenoble-Vif. Ces opérations sont programmées pendant les périodes où le trafic ferroviaire est le moins important, avec une planification des travaux en continu (travaux en 3×8) pendant ces phases, précise Le Dauphiné Libéré.

Quatre séries d’interventions sont prévues à Grenoble :

– Du vendredi 11 au lundi 14 mars

– Du vendredi 18 au lundi 21 mars

– Du vendredi 25 au lundi 28 mars

– Du vendredi 15 au mardi 19 avril