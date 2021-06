Treize personnes jugées à Paris pour le cyberharcèlement de Mila

Treize personnes sont jugées ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris après le harcèlement dont a été victime Mila. L’adolescente iséroise a reçu plus de 100 000 messages de menaces après avoir publié des vidéos sur l’islam sur les réseaux sociaux.



La jeune femme de 17 ans vit aujourd’hui sous protection policière. Les vidéos avaient été publiées en janvier et novembre 2020.



Les prévenus sont jugés pour harcèlement, menaces de mort ou de crime. ces dix hommes et trois femmes sont âgés de 18 à 35 ans.

L’enquête avait été ouverte par le parquet de Vienne avant d’être a été confiée au pôle national spécialisé sur la haine en ligne, créé récemment au parquet de Paris.