Trenitalia rétablit un 3e aller-retour quotidien entre Paris et Lyon

Trenitalia remet en circulation un 3ème aller-retour quotidien entre Paris et Lyon. La compagnie assure habituellement cinq allers-retours par jour mais deux liaisons Paris-Milan sont toujours suspendues depuis l’éboulement en Maurienne fin août.



“Au total, ces 3 allers-retours donneront une plus grande souplesse horaire à l’ensemble des voyageurs, et notamment, la possibilité de réaliser l’aller-retour sur une même journée” selon l’opérateur.



Le transporteur annonce l’ouverture des ventes d’hiver Paris-Lyon, dès le 3 octobre.

“Les trajets entre Paris et Lyon seront ainsi réservables sur 6 mois glissants, soit jusqu’au 2 avril 2024, depuis le site trenitalia.com et l’application Trenitalia France, dans les billetteries Trenitalia de Paris Gare de Lyon et de Lyon Part-Dieu, en bornes libre-service disponibles à Paris Gare de Lyon, Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache, et chez les partenaires agréés”.