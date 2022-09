Triple noyade à Chalon-sur-Saône : la date du procès est connue

Le drame avait eu lieu il y a quatre ans. La justice a fixé au 28 octobre la date du procès de la belle-mère d’Assia, Abd-Allah et Abd-Arrahmane, indique France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Ces trois frères et sœur s’étaient noyés au lac des Prés-Saint-Jean à Chalon-sur-Saône, en juillet 2018.

La belle-mère sera jugée pour “homicide involontaire” et comparaîtra libre. Aucune charge n’a été retenue contre la ville et le maire de Chalon, Gilles Platret. Un regret pour l’avocat de Lallia, la mère des trois victimes, maître Ilyacine Maalaoui. Sollicité par nos confrères, il estime l’élu n’avait pas suffisamment bien indiqué que la baignade était interdite et dangereuse sur ce plan d’eau.