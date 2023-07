Trois fast-food Quick vont ouvrir leurs portes à Lyon

Alors que Burger King avait racheté la majeure partie des restaurants Quick en 2015, l’enseigne de fast-food dont le logo est représenté par un Q est en train de revenir sur le devant de la scène. Et à cette occasion, ce sont trois restaurants qui devraient ouvrir leurs portes à Lyon d’après nos confrères du Progrès. Ainsi il y aura des ouvertures de Quick prévues en août, rue de la République dans le 2e arrondissement de Lyon, et en septembre dans les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence. D’après le quotidien régional, environ 150 collaborateurs devraient être recrutés à cette occasion.