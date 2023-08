Trois grands excès de vitesse ce week-end en Saône-et-Loire

210, 180, et 145 KM/H. Ce week-end, la gendarmerie de Saône-et-Loire a intercepté trois véhicules en très grand excès de vitesse.



Le premier a eu lieu ce samedi après-midi sur la RD5, dans la commune de Ecuelles. Une PEUGEOT 208, a été contrôlée à 145 km/h (vitesse retenue 137km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h.



Puis, ce dimanche, une Mercedes C63 AMG a été contrôlée à 210 km/h (retenu 199 km/h) au lieu de 110 km/h, sur RN79 dans la commune de Milly Lamartine (71). Et, pour finir, le même jour à 17h au même endroit, une Mercedes CLA, originaire de Suisse, a été contrôlée à 180 km/h (vitesse retenue 171 km/h).



À chaque fois, le permis a été retiré et le véhicule a été placé en fourrière.