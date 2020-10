Trois joueurs du LOU retenus dans la nouvelle liste de Fabien Galthié !

Trois membres de l’effectif du LOU figurent dans la nouvelle liste des 31 annoncée ce mercredi par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié.



Il s’agit de Demba Bamba, Killian Geraci et Dylan Cretin. La France affrontera notamment le Pays de Galles et l’Irlande les 24 et 31 octobre prochains.



Le programme des Bleus pour la tournée d’automne :



24 octobre : France – Pays de Galles (match de préparation, Stade de France)

31 octobre : France – Irlande (tournoi des Six Nations 2020, Stade de France)

15 novembre : France – Fidji (Coupe d’Automne des Nations, Stade Geoffroy Guichard)

22 novembre : Écosse – France (Coupe d’Automne des Nations, Murrayfield)

28 novembre : France – Italie (Coupe d’Automne des Nations, Stade de France)

5-6 décembre : match de classement (Coupe d’Automne des Nations, lieu à déterminer)

🇫🇷 Félicitations à Dylan Cretin, Killian Geraci et Demba Bamba retenus par Fabien Galthié et son staff pour la Tournée d’Automne de l’Equipe de France ! 👏🏼 https://t.co/fByj4mmTAp #TEAMLOU #AVECLEXV #TEAMFRANCE pic.twitter.com/hAyPEi2Zbo — LOU Rugby (@LeLOURugby) October 7, 2020