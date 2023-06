Trois ministres étaient à Grenoble pour l’inauguration du Verkor Innovation Centre

Selon nos confrères du Dauphiné libéré, le ministre délégué à l’Industrie Roland Lescure, la ministre déléguée aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l’Artisanat et au Tourisme Olivia Grégoire, et la ministre déléguée à l’Enseignement et à la Formation professionnelle Carole Grandjean étaient tous les trois présents à l’inauguration du Verkor Innovation Centre ce jeudi à Grenoble. Carole Grandjean s’est également rendu au pôle formation de l’Union des industries et métiers de la métallurgie de Moirans.