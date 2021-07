Trois morts et un bébé gravement blessé après un accident sur l’A6

Un dramatique accident a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi sur l’A6 au nord de Lyon. Après une première collision à hauteur de Saint-Georges-de-Reneins, qui a fait trois blessés légers, une deuxième collision a fait 3 morts et un blessé grave.



L’accident s’est produit vers 0h30 en direction de Lyon. Malgré l’intervention d’une quarantaine de pompiers, deux trentenaires et une personne de 80 ans sont décédées. Un bébé de moins d’un an a été grièvement blessé. Il a été transporté en urgence absolue dans un hôpital lyonnais.



L’intervention s’est terminé vers 3h.