Trois nouveaux parkings à Lyon

La société BePark vient d’ouvrir trois nouveaux parkings privés, sécurisés et hors voirie à Lyon. Au total, 65 places de parking sont donc disponibles dès ce jeudi, dans les quartiers Brotteaux, La Mouche-Le-Port et à Tassin-la-Demi-Lune.

BePark est un opérateur digital de parking, qui ouvre des parkings privés sous-utilisés pour les connecter à la ville et aux usagers. Le but est de débloquer la mobilité, désengorger les villes, libérer les espaces, et diminuer la pollution sonore et aérienne. En effet, 30% des voitures circulant dans les villes sont en réalité à la recherche d’une place de stationnement, d’où l’importance de créer de nouveaux parkings.

À l’heure actuelle, 25 parkings sont ouverts dans toute la ville comptabilisant 411 places disponibles. C’est via l’application BePark, disponible sur toutes les interfaces, que les utilisateurs ouvrent les portes de leur parking. Après avoir préalablement réservé votre place de stationnement, un simple smartphone vous permet d’y accéder.

Plus d’informations sur : https://www.bepark.eu/fr/france