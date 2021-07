Trois nouvelles recrues débarquent officiellement au LOU

Le LOU a officiellement annoncé le nom de ses trois dernières recrues estivales.



Il s’agit des deux piliers Sébastien Taofifenua (Toulon) et Jérôme Rey (Grenoble), ainsi que de l’ailier Tavite Veredamu (Clermont) qui a signé un contrat d’un an.



Au total, le club lyonnais a recruté sept nouveaux joueurs : Sébastien Taofifenua (Toulon), Romain Taofifenua (Toulon), Beka Saghinadze (Aurillac), Jérôme Rey (Grenoble), Tavite Veredamu (Clermont), Guillaume Marchand (Toulouse) et Lima Sopoaga (Wasps).