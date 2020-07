Trois panthères des neiges sont nées à Saint-Martin-la-Plaine

Trois petites panthères des neiges sont nées à l’espace zoologique de Saint-Martin la Plaine le 13 juin dernier.

Le zoo l’a annoncé ce mardi sur leur page Facebook. C’est à 40 km de Lyon que deux femelles et un mâle ont vu le jour il y a de cela plus d’un mois. D’après le communiqué de l’espace zoologique « la gestation a duré près de trois mois et les petites ont ouvert les yeux au bout de deux semaines environ. » Pour le moment « elles sont très curieuses pour leur âge. Elles restent près de leur mère, Saïan, venue du Zoo de Beauval en 2016. Seul le père profite de l’espace extérieur. »

C’est la seconde fois que Saïan donne naissance à une portée. Deux panthères étaient nées en juin 2017, Anna et Arun. Depuis, elles sont parties, respectivement en Belgique et en République Tchèque, grâce au Programme d’élevage Européen (EEP). Les naissances de panthères des neiges sont des évènements rares puisqu’il ne reste qu’entre 4000 et 6000 individus dans la nature. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) les a d’ailleurs classées comme espèce « vulnérable. »