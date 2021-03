Trois restaurants lyonnais récompensés dans le Guide 109 de Gault&Millau

Gault&Millau vient de mettre à l’honneur, dans la seconde édition de son guide gastronomique baptisé “Guide 109”, trois restaurants lyonnais. Les lauréats sont Nicolas Lhote et son restaurant “Le Cochon qui boit” situé vers l’Hôtel de Ville, Maxime Laurenson et son restaurant “Rustique” situé dans Lyon 2 et le couple Tabata et Ludovic Mey pour leur établissement “Food Traboule” situé à Saint-Jean.



Ce célèbre guide récompense les jeunes talents qui apporte du sang-neuf (d’où le nom du guide 109) dans la cuisine française. Pour le Guide 109, cette nouvelle génération de talents bousculent les codes et représentent l’avenir de la cuisine française. 109 personnalités, 109 établissements sont choisis dans la France entière.



5 autres personnalités et leurs établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont également été récompensés : Dominique Serres à la “Brasserie Imra Bocuse” (Annecy), Yann Conte aux “Contes de mer” (Annecy), John Guillot à “Racines” (Annecy), Adrien Trouilloud à “Pinson” (Chambéry), Bastien Bouget-Lavigne et Mathilde Alonzo à “L’Eclosion badinières” (Isère).